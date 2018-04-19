في إطار تبادل الخبرات بينهما ...... الفرقة الموسيقية للشرطة تستقبل وفدا من الفرقة الموسيقية الأمريكية المنامة في 19 أبريل/ بنا / استقبلت الفرقة الموسيقية للشرطة، وفداً من الفرقة الجبلية الموسيقية الأمريكية، والتي تقوم بزيارات لعدد من دول العالم.



وتأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات بين الفرقتين والاطلاع على أسس التدريب المتبعة في الفرقة الموسيقية للشرطة حيث قامت الفرقتان بإجراء عزف موسيقي مشترك.

وقد اطلع الوفد الزائر على نبذة تاريخية عن نشأة الفرقة الموسيقية للشرطة والتي يرجع تـاريـخها إلـى عام 1929 ، كما اطلع على معرض يحوي صوراً وأخباراً لمشاركات الفرقة في العديد من المهرجانات العالمية والتي أثبتت حضورها وتميزها بما تقدمه من فنون في العديد من المهرجانات العالمية، كما قام أعضاء الفرقة بتقديم استعراضات موسيقية متنوعة للوفد الزائر، امتزجت فيها الموسيقى العالمية والعسكرية بالموسيقى الشعبية البحرينية الأصيلة.





ن.ع/ع ذ



بنا 1506 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/19 - 12 : 06 PM