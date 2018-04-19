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الجيش اليمني يحرز تقدما عسكريا كبيرا في محور الشريجة الراهدة
2018/04/19 - 51 : 05 PM
لحج في 19 أبريل / بنا / حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة وبإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن تقدما عسكريا كبيرا في محور الشريجة الراهدة وسيطرت على سلسلة جبال المرخام الإستراتيجية وتبة الرزمة السوداء غرب الشريجة وجبل الغريب شمال الحمالة وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية وقاسمة.

واسفرت المعارك عن مصرع العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية وإنهاك قدراتهم العسكرية.



س.ي/ع ذ

بنا 1448 جمت 19/04/2018


عدد القراءات : 53         اخر تحديث : 2018/04/19 - 51 : 05 PM
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