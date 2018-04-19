سمو محافظ المحافظة الجنوبية يكرم ضباط مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ويؤكد أهمية العمل المشترك لتأمين وتدعيم اركان الامن في المحافظة المنامة في 19 أبريل / بنا / كرم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ضباط مديرية شرطة المحافظة الجنوبية يتقدمهم العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية وذلك في الأكاديمية الملكية للشرطة بحضور عدد غفير من كبار ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية.



ويأتي هذا التكريم تقديراً وعرفاناً من المحافظة الجنوبية للجهود الكبيرة والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والتي ساهمت في تحقيق انجازات امنية ساهمت في ترسيخ دعائم الأمن بالمحافظة الجنوبية.



وقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بإلقاء كلمة أكد من خلالها سموه أن توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله وسيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أساس ونهج العمل الذي نقتدي فيه ونستمد من تلك التوجيهات القوة والعزم لتحقيق كافة الجوانب ذات الصلة بالأمن والأمان كضرورة ملحة واولوية قصوى لقناعتنا الراسخة وادراكنا التام بأن الامن ركيزة أساسية ومحور التنمية والازدهار في المحافظة الجنوبية.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن التوجيهات والدعم اللامحدود من قبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية مثلت أساس نهج التواصل والتعاون مع رجال الامن لتنفيذ مسؤوليات المحافظة الأمنية وان ثمار التعاون المشترك بين المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية تكللت بالنجاح في فترة وجيزة بالعديد من الحلول والتوصيات التي عالجت الكثير من القضايا أبرزها مشروع تثبيت الكاميرات الأمنية.



بعد ذلك القى النقيب إبراهيم محمد الكعبي كلمة نيابة عن كافة ضباط مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أعرب فيها عن عظيم الامتنان والعرفان على هذه اللفتة الكريمة التي بادرت فيها المحافظة الجنوبية والتي تمثل لهم الدافع والحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم الخدمات الأمنية بصورة مميزة ترتقي لمستوى التطلعات لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية.



ثم القى الشاعر فهمي التام قصيدة شعرية بهذه المناسبة، تلى ذلك عرض لفيلم يوضح جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك القائم بين المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإنجازات التي تحققت في عدة مناسبات وفعاليات ساهمت في حفظ ورفع المستوى الأمني بالمحافظة.



وفي ختام الحفل تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتقديم هدية تذكارية الى سعادة العميد إبراهيم حمد الشيب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بهذه المناسبة، كما قدم العميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية هدية تذكارية الى سمو محافظ المحافظة الجنوبية شكراً وتقديراً من مديرية المحافظة الجنوبية.



ن.ع/ع ع



بنا 1446 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/19 - 49 : 05 PM