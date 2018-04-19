"تنسيقية أعمال بعثة الحج الطبية" تعقد اجتماعها الأول لموسم حج 1439هـ/2018م المنامة في 19 أبريل / بنا / عقدت اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور إبراهيم فاروق عبيد، حيث تم التنسيق للاستعدادات اللازمة من كافة الجوانب الطبية والإدارية، استعدادا لموسم حج هذا العام 1439هـ/2018م.

واستهل رئيس اللجنة التنسيقية الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير باسمه وباسم جميع أعضاء اللجنة إلى سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وإلى سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، على دعمهما ومساندتهما لجميع أعمال وأنشطة اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة، واللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج، ومتابعتهما المباشرة للخدمات الصحية والعلاجية التي تُقدم لحجاج مملكة البحرين، سواءً في مملكة البحرين قبل سفرهم للديار المقدسة لحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة والتطعيمات المطلوبة لموسم الحج، وكذلك برامج التوعية الصحية، أو أثناء تواجدهم بالديار المقدسة وتلقيهم خدمات علاجية ذات جودة عالية.



كما أشاد رئيس اللجنة التنسيقية بدور جميع المسئولين بالوزارة ومختلف الإدارات والأقسام والوحدات الطبية التي ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم حج العام الماضي، وكذلك أعضاء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج على الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين، ومن أجل رفع سمعة مملكة البحرين في الديار المقدسة، وتعهّد بأن تستمر اللجنتين التنسيقية والطبية بتقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام من بحرينيين ومقيمين بالمملكة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة وأثناء تواجدهم بالديار المقدسة في موسم حج هذا العام 1439هـ/2018م حسب توجيهات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وسعادة وكيل الوزارة الدكتور وليد المانع.



وتم خلال الاجتماع مراجعة جميع أعمال اللجنة التنسيقية بموسم حج العام الماضي، ومناقشة المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير رئيس اللجنة التنسيقية والطبية لعام 1438ه/2017م، وسوف تعمل اللجنة التنسيقية على تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات، التي ستنعكس ايجاباً على الخدمات التي تُقدم حجاج بيت الله الحرام، كما تم التطرق إلى برامج التوعية الصحية لموسم هذا العام وما تلزمه من مطبوعات الصحية وغيرها لنشر التوعية الصحية للراغبين في تأدية مناسك الحج.



وناقشت اللجنة التنسيقية موضوع التطعيمات وتوفيرها للراغبين في تأدية مناسك الحج وإجراءات الفحوصات الطبية بجميع المراكز الصحية في مملكة البحرين، وذلك تسهيلاً للحصول على الخدمات الصحية للحجاج،بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للّجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج وإجراءات شحنها للديار المقدسة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجان داخلية باللجنة التنسيقية وتحديد مهام كل لجنة، من أجل سرعة إنجاز المهام المناطة باللجنة التنسيقية.



وأكد الدكتور عبيد أن اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة على تواصل دائم مع المسئولين ببعثة مملكة البحرين للحج، حيث بدأ التنسيق لموسم حج هذا العام مع المعنيين بالبعثة في وقت سابق لدراسة الاحتياجات اللوجستية لجميع اللجان بالبعثة لتكون على استعداد تام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين أثناء تواجدهم بالديار المقدسة، وفي هذا المجال ثمّن الدكتور عبيد الدعم الذي تتلقاه اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين من المسئولين بالبعثة وعلى رأسهم رئيس البعثة فضيلة الشيخ عدنان القطان.



أ.أ/ع ع



بنا 1435 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/19 - 46 : 05 PM