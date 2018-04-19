الاخصائي النفسي شريف صبحي لـ "بنا" : معدل الإصابة بمرض طيف التوحد واضح في البحرين وله علاقة بالتغذية والمتابعة أثناء الحمل المنامة في 19 أبريل / بنا / أكد الأخصائي النفسي العصبي الدكتور شريف صبحي أن مرض طيف التوحد يتطلب مسؤولية مجتمعية مساندة لأولياء الأمور وليس هو دور يناط بولي الأمر وحده ولابد من توعية المجتمع بشكل أكبر بهذه الفئة ومتطلباتها وكيفية التعامل معها.

وفي لقاء مع الدكتور شريف صبحي أجرته معه وكالة أنباء البحرين "بنا" بمناسبة الشهر العالمي "أبريل" للتوحد، أكد أن طفل التوحد هو كباقي الأطفال بإمكانه أن يكون مبدع ومبتكر وهؤلاء الأطفال كألوان الطيف منها الأبيض ومنها الألوان الأخرى.



وقال إن هناك العديد من النظريات التي تفسر سبب حدوث هذا المرض منها العامل الجيني والنظام الغذائي والمتابعة أثناء الحمل وعدم استخدام المكملات الغذائية أثناء الحمل مثل أوميجا 6 و الحديد و الكالسيوم وغيرها كما أن وجود المواد المؤكسدة والمواد الحافظة بالطعام والامصال لها دور مهم في الإصابة بالمرض.



واضاف يقول : " لقد كان الاهتمام العلمي سابقاً منصب تجاه العامل الجيني سواء كان موروثا من الأبوين أو ناتجا عن طفرة جينية ولكن أصبح مؤخراً باتجاه الاهتمام بالعوامل البيئية والغذائية الأخرى. فاذا نظرنا إلى أحد الأمراض النفسية الأخرى نجد أن معدل الخصوبة أقل من الطبيعي لدى مرضى الفصام الذهاني نتيجة لصعوبة زواج المريض، و نتيجة لاستخدام بعض الأدوية التي تؤثر على قدرة المريض الانجابية فاذا كان العامل الجيني فقط هو المسؤول عن حدوث المرض سيكون من المنطقي أن يحدث انقراض لإعداد مرضى الفصام ولكن العدد يتزايد مما يعني وجود أسباب أخرى للمرض و نفس الأمر ينطبق على مرض التوحد.



واوضح أنه بالنسبة لأعراض مرض التوحد، فقد أكد الدكتور شريف أن الأعراض تنقسم لثلاثة أقسام رئيسية منها ما يتعلق بالتواصل، والآخر بالكلام واللغة، وثالثاً بالأفعال النمطية لدى مريض التوحد التي يتم ملاحظتها من قبل الوالدين ومن حوله ويتم تشخيص المرض عادة بعد سن الثالثة، لأن الخلل في أحد تلك الأقسام الثلاثة يظهر أوضح بخلل ما يسمى "بالجسم الثفني" و هو الجزء المسؤول عن توافق النصفين الكرويين بالمخ. النصف الأيسر المسؤول عن التواصل والقدرات اللغوية و يظهر عمله بشكل أكثر من عمر الثالثة وبالتالي خلل التوافق بين النصفين في هذا العمر يؤدي لظهور الأعراض.



وفيما يتعلق بالتشخيص المبكر للمرض قبل سن الثالثة، فأرجعه الأخصائي النفسي العصبي لوجود تراجع في إحدى القدرات لدى الطفل التي كانت موجودة لديه مما يعني حدوث خلل ليس فقط يعطل النمو بل و يؤدى إلى تراجع. لا داعى للانتظار وقتها لعمر الثالثة فلابد من البدء بالعلاج.



وعن الحركة الزائدة التي تحدث للمريض، فقد أكد الدكتور شريف أن لها ثلاثة أسباب رئيسية، في مرض طيف التوحد يحدث نقص "بروتين جابا" في المخ مما يمنع الطفل من إيقاف نفسه عن القيام ببعض التصرفات، ويليها خلل بالنشاط الكهربائي للمخ، وآخرها بسبب الاعتلال المشترك مع اضطراب فرط الحركة ونقص التركيز.



أما عن طبيعة علاج المرض، فقد أوضح الدكتور شريف أن علاج المرض يتوقف على تقييم مستواه ومرحلته، كما يتوقف على مستوى ذكاء الطفل وقدراته اللغوية، ويتطلب عدة خطوات يقوم بها الطبيب بمساعدة الأهل، وتبدأ بتوعية الأهل، حتى يكونوا على علم بأن التصرفات التي يقوم بها الطفل وبخاصة الحركة الزائدة والتصرفات الخاطئة ليست بإرادته وغيرها من السلوكيات المصاحبة لمرض التوحد.



واضاف انه بعد التوعية، يتم عمل تقييم للطفل حتى يحدد الطبيب المعالج مستوى طيف التوحد الذي ينتمي إليه طفل، فهناك مستويات للمرض وأرقام ومنها المستوى العالي، والمتوسط، والمنخفض.. بعدها تتم عملية التقييم بعدة وسائل منها " أدوس" و "جارز" اللذان يقيسان مستوى أعراض التوحد، ومقياس " كونورز" الذى يقيس فرط الحركة لدى الطفل و عمل بعض الفحوصات اللازمة حسب احتياج كل حالة مثل تخطيط المخ و أشعة الرنين المغناطيسي للمخ و التحاليل اللازمة.



وأضاف الدكتور شريف: "لابد من عمل تخطيط للمخ للتأكد من وجود الشحنات الكهربائية فـ 90% من أطفال التوحد قد يتغير تخطيط المخ نتيجة التغير في الشحنات الكهربائية، و30% لديهم نوبات صرعية" وعلينا أن نفرق بين مرض الصرع الذى يظهر في صورة نوبات صرعية تشنجية أو غير تشنجية و بين وجود شحنات كهربية بالمخ بدون مرض الصرع و لكنها تؤثر على السلوك العام للطفل.



ويواصل الدكتور حديثه عن خطوات علاج المرض، فبعد التقييم يتم عمل الفحص العضوي والعصبي الكامل للطفل ويتم الالتفات لأمر مهم وهو تاريخ نمو الطفل منذ الولادة وإذا صاحبته مشاكل كتأخر المشي والجلوس، ومشاكل في الجهاز الحسي للطفل والسمع والإبصار.



وقال انه بعد الانتهاء من فترة التقييم ومعرفة مستوى المرض لدى الطفل يتم تحديد العلاج المناسب، وللعلاج عدة جوانب منها العلاج الدوائي وهو علاج طبيعي قائم على تناول مكملات غذائية مثل "أوميغا 3"، و "الكارنتين "و غيرها والعلاج الكيميائي الذي قد تكون له بعض الآثار الجانبية البسيطة و لكن يتم السيطرة عليها والغير مؤثرة على المدى البعيد ، كما أن عدم استخدامها قد يؤدى إلى تطور سيء للحالة فالفائدة تكون أكبر بكثير من الضرر البسيط القليل حدوثه وهى تعطى بحسب وزن الطفل وحاجته للدواء مثل عقار "رسبيريدون" وهو معترف به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية و العالمية . يعطى من عمر 5 حتى 17 سنة و تختلف مدة استخدامه حسب الاحتياج.



وطمأن الدكتور شريف في هذا الجانب الآباء ممن يخشى من هذا العلاج الكيميائي، ويمنع استخدام الأدوية لطفله المريض، وأكد أن هذا العلاج مهم فهو يحسن من تركيز الطفل ويقلل من أعراض التوحد ويحسن مستوى التواصل لديه.



ولأعراض المرض المتعلقة بفرط الحركة ونقص التركيز تعطى عقارات أخرى وأدوية منشطة لخلايا المخ " قشرة المخ " حتى يهدأ الطفل ويقل نشاطه الحركي حيث أن قشرة المخ هي المسؤولة عن إعطاء أمر بتهدئة الطفل.



اما الجانب العلاجي الثاني فأوضح الدكتور شريف انه يتمثل بإتباع نظام غذائي للطفل لأنه يحتاج لكميات محددة من بروتينات معينة، والخلل في كمية البروتينات مثل الكازين و الجلوتين يسبب زيادة أعراض المرض والتخلص منه يقلل أعراض التوحد . ومن الحميات الغذائية المتبعة منع الحليب ومشتقاته بحيث في غضون أسبوعين يتمكن الطفل من التخلص من "بروتين الكازين". أما "بروتين الجلوتن" فيحتاج الجسم لفترة من 5 إلى 7 أشهر للتخلص منه بمنع منتجات القمح و شراب القمح و الشوفان و المواد الملونة و جميع منتجات الشعير و غيرهم.



وعن سؤالنا له عما إذا وجدت علاجات أخرى، أشار الأخصائي النفسي العصبي لـ "بنا" بأن الجانب التأهيلي مهم لطفل طيف التوحد ويتم إتباع هذا العلاج من ضمنها جلسات التخاطب، مع التأكيد على أن الطفل ليس مؤهلاً لتعلم أكثر من لغة قبل سن الثامنة. وطفل التوحد بشكل خاص لا يجب أن يتعلم أكثر من لغة لوجود صعوبات لديه في اللغة والتواصل.



كما أن الطفل الطبيعي يقضي 6 ساعات في المدرسة، أما طفل التوحد فيحتاج إلى أكثر من ذلك، وضرورة الانتباه إلى أنه سريع الملل والحركة وسريع التفاعل مع الأشياء أكثر من الأشخاص، ولا يستطيع الجلوس لأكثر من 3 ساعات متواصلة في نفس المكان. فيقوم المدرس بأخذه للحديقة، أو ممارسة نشاط حركي كالرياضة أو الموسيقى والرقص. ولا تطول فترة تلقي المعلومة عن 30 دقيقة وبعدها يعطى الطفل فرصة لممارسة نشاط.



وقال إن هناك جلسات تأهيل مهني بحيث تؤهل الطفل في المستوى الحسي والحركي، والتأهيل السلوكي معني بتعليم الطفل طريقة التواصل الصحيحة مع الآخرين و تعديل السلوكيات غير المقبولة.



وعن التواصل والدور المكمل بين مركز المعالي الطبي ومركز عالية للتدخل المبكر لمعالجة أطفال طيف التوحد، أشار الدكتور شريف : "إلى أن مركز المعالي الطبي يعد الطفل بعد جلسات التخاطب والتأهيل السلوكي والمهني والدوائي لدخول المجال الأكاديمي الدراسي بمدارس عالية للتدخل المبكر و هنا تبدأ عملية التدريس و اكتشاف المواهب و القدرات كما يستمر التعاون بحيث عمل فحص طبي نفسي للأطفال بالمدرسة مع وجود تقييم مستمر لتطور المرض".



ولا ننسى الدور الكبير للطبيب في التعاون مع أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد، فقد أكد الدكتور شريف أن الطبيب دوره مماثل لولي الأمر وهو مسؤول عن متابعة حالة الطفل، للحصول على أفضل النتائج بمختلف الطرق بما يتمشى مع احتياج كل حالة والطريقة المفضلة عند الأهل في العلاج، والأهم من ذلك هو قيام الطبيب بإيصال الصورة الكاملة لمرض الطفل لولي الأمر حتى يستوعب الأمر منذ البداية لأنه يحتاج لصبر وعمل متواصل.



وبالنسبة لطفل طيف التوحد وامكانية الشفاء تماماً من المرض، أجاب الدكتور: "الأمراض أنواع منها ما يتم الشفاء منه تماماً، ومنها ما يجب السيطرة عليه، ومنها ما هو مزمن وقد لا تجدي العلاجات معه. فمرض طيف التوحد من الأمراض التي يجب السيطرة عليها لأقصى درجة ممكنة حتى لا يؤذي المريض نفسه والآخرين وحتى يتسنى له اكتشاف القدرات المميزة لديه و أنا أعطي مثالا دائماً بالعباقرة الذين كانوا يعانون من طيف التوحد مثل نيوتن و اينشتين و غيرهم. ويقوم الطبيب بالتعاون مع الأهل لجعل الطفل أقرب ما يكون للوضع المعتاد عند باقي الأطفال وقادرا على التواصل مع الآخرين. مع العلم بأن هناك مرضى التوحد من تزوج وعاش بشكل طبيعي في المجتمع".



وقال إنه لا يخفى على الجميع دور جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل التي تأسست في مارس 2004 بهدف توفير مركز متخصص لتعليم وتدريب وتنمية مهارات الأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل وخاصة لمن يعانون من حالات التوحد. كما هدفت إلى نشر الوعي العام بهذه الحالات ومساعدة أسر الأطفال على التعامل معهم. وحالياً توسعت الجمعية بدورها مثل استخدام جهاز التحفيز المغناطيسي و تشخيص و علاج حالات أمراض المخ و الأعصاب العضوية و الأمراض النفسية الأخرى بالكبار والأطفال بالعيادات التابعة لها.



وعن النسبة العالمية للإصابة بمرض طيف التوحد، فأوضح الدكتور أنها تمثل 1% ولكنها ليست نسبة قليلة. وأما عن نسبة إصابة البحرينيين به، أشار الدكتور إلى أنه لا توجد نسبة محددة، ولكن معدل الإصابة بمرض طيف التوحد واضح في المملكة وله علاقة بالتغذية و المتابعة أثناء الحمل، ولابد من القيام بالفحص الجيني وتوعية الأمهات بضرورة الاهتمام بصحتهن واستخدام المكملات الغذائية في فترة الحمل.



وبين انه من الأمور الهامة التي يجب على المجتمع معرفتها أن طفل طيف التوحد ليس فرد ناقص عن بقية أفراد المجتمع، فهو طفل لديه مواهب وقدرات قد لا تكون عند بقية الأطفال الأسوياء، وهناك الكثير من العلماء والمخترعين من كان منهم مصاب بالتوحد. ومركز عالية لديه العديد من الأطفال الموهوبين منهم الرسام، والمغني، وعازف البيانو.







كتبت: أفراح الشيخ





خ.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1430 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/19 - 52 : 05 PM