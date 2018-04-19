الدكتور ميرزا يبحث مجالات التعاون مع شركة ACE ALMOAYED المنامة في 19 أبريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد "Kosti Sefri" المدير الإقليمي لشركة "ACE–ALMOAYED Consulting Engineers" المتخصصة في مجال التصاميم والهندسة المعمارية والإنشاء، يصاحبه السيد "Joe Chalala" مدير تطوير الأعمال من نفس الشركة، بحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مشيداً بالمشاريع الإنشائية الكبرى لشركة "ACE–ALMOAYED" على الصعيدين المحلي والاقليمي، حيث تعتبر الشركة ضليعة في إيجاد الحلول والاستشارات في مجالات الهندسية المعمارية والتصميم وعلى مدى أكثر من نصف قرن، وتتناول الخدمات والاحتياجات الحقيقية للعملاء في كل من القطاعين العام والخاص لتحقق المشاريع في موازنة مع البيئة.



واستعرض الوزير مع الشركة آخر المشروعات في قطاع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة المستدامة ورفع كفاءة الطاقة، كما استمع إلى آخر الأنشطة للشركة في مملكة البحرين ودول المنطقة والفرص المتاحة للتعاون في المجالات المذكورة.



وفي ختام اللقاء تقدم السيد "Kosti Sefri" بجزيل الشكر والتقدير إلى الوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير.



أ.أ/ع ع



بنا 1430 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/19 - 45 : 05 PM