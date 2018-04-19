وزير خارجية الكويت يستقبل سفير مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله الكويت في 19 أبريل / بنا / استقبل معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، في مقر وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وخلال اللقاء، أشاد معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بكافة الجهود الدؤوبة لسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة خلال فترة عمله، والتي أسهمت في توثيق وشائج العلاقات الأخوية المتجذرة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنياً لسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح.



من جهته تقدم سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بجزيل الشكر لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً على كرم أخلاقهم وضيافتهم، منوهًا بمتانة العلاقات التاريخية الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت، متمنيًا لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.



أ.أ/ع ع



بنا 1428 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/19 - 53 : 05 PM