السعودية ترفع حظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا

الرياض في 19 أبريل / بنا / رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا.



وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إذ تبين عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض فقر الدم المعدي الخيلي في كل من هولندا وسويسرا خلال الـ 3 أشهر الماضية.



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بنا 1421 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/19 - 39 : 05 PM