العثيمين: اللغة العربية تحتل المركز الرابع عالميا دبي في 19 ابريل / بنا / أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر اللغة العربية الدولي، الذي ينعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 17-21 أبريل، أن اللغة العربية تحتل المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويتحدث بها نحو 66 دولة في العالم ، ويقدر عدد المتحدثين بها أكثر من 470 مليون نسمة من سكان العالم.



وقال العثيمين: "إن المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة ، منها 22 بلداً عربياً ، تدرك أن اللغة العربية تمثل حجر الأساس في الثقافة الإسلامية ، وأن مقومات النهوض بالأمة تقتضي المحافظة على الهوية"، لافتاً إلى أن النظام العالمي كان قد اعترف مبكراً باللغة العربية حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين للعام 1973م ، أن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في الجمعية العامة والهيئات الفرعية التابعة لها.



وأضاف الأمين العام أن اللغة العربية تتمتع بالوضع نفسه الممنوح للغات الرسمية، ولغات العمل الأخرى في مجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي ، مشيراً إلى أن المنظمة تولي الثقافة والتعليم والمجتمع جل الاهتمام ، وأن من أولى درجات الاهتمام المحافظة على هوية الأمة ، خاصة وأن اللغة العربية مكون أساس من مكونات الثقافة العربية الإسلامية، وجزء أصيل في بناء الفرد وتحصينه.



ع ع



بنا 1419 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/19 - 38 : 05 PM