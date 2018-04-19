وزير شؤون الإعلام يستقبل إبراهيم التميمي ويشيد بجهوده في إعداد رسالتي الماجستير المنامة في 19 أبريل / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في مكتبه اليوم الباحث إبراهيم التميمي، والذي أهدى سعادته نسختين من رسالتي ماجستير الأولى بعنوان "صناعة السمعة الحكومية .. دراسة حالة على أفضل الممارسات الحكومية في القطاع العام في البحرين" من جامعة إيكس مارسيليا ومعهد إنا للتطبيقات والسياسات الحكومية في الجمهورية الفرنسية، والثانية بعنوان "تنمية الاقتصاد الوطني بإبداعات الطبقة الفقيرة .. دراسة حالة على واقع الأسر الفقيرة وإمكانات إسهاماتها في الاقتصاد الوطني في البحرين" من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.



وتقدم وزير شؤون الإعلام بالتهنئة للتميمي لحصوله على درجة الماجستير، معربًا عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية الشابة في رفع مؤهلاتهم العلمية والحصول على الشهادات العليا، وإسهاماتهم البارزة في مجال البحث العلمي بمختلف التخصصات النظرية والتطبيقية، ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية.



أ.أ/ع ع



بنا 1333 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/19 - 36 : 04 PM