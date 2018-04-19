الأمين العام للتعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية المنامة في 19 ابريل / بنا / التقى الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمكتبه وفدًا من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، يتقدمه البروفيسور كنت هوبكنز رئيس الجامعة.



وخلال اللقاء رحب الدكتور الشويخ برئيس الجامعة والوفد المرافق حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في التعليم العالي.



يذكر أن جامعة أريزونا تصنف في المرتبة الأولى من حيث الابتكار والبحث العلمي، وذلك على مستوى جميع الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.



خ.ب/ع ع



بنا 1234 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/19 - 38 : 03 PM