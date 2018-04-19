لقاء بجامعة البحرين يوم الاربعاء المقبل لعرض تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"

المنامة في 19 ابريل / بنا / دعا رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، المؤسسات والمتخصصين في مجال البيئة والتنمية إلى المشاركة الفاعلة في مناقشة تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" والذي سيقام في جامعة البحرين يوم الأربعاء المقبل 25 أبريل 2018م.



وقال الاستاذ الدكتور حمزة إن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن أولويات جامعة البحرين في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكون مؤسسات التعليم العالي تلعب دوراً اساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب موقعها الفريد داخل المجتمع.



من جهته أفاد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الحلو، بأن جامعة البحرين تنظم الفعالية تحت عنوان: "البيئة العربية في عشر سنين"، مشيرا إلى استضافة جامعة البحرين للأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، رئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية" نجيب صعب، والذي سيعرض نتائج وتوصيات التقرير تحت عنوان: "البيئة العربية في عشر سنين".



كما يشارك في هذا اللقاء المستشارون الاقتصاديون في الصندوق الكويتي للتنمية، وعضو مجلس أمناء "أفد" الدكتور عبدالكريم صادق، والذي سيقدم خطة العمل المستقبلية، وتحت عنوان: "ما الذي يمكن عمله في السنوات العشر المقبلة استناداً إلى تقرير "أفد"، على أن تتم مناقشة التقرير من قبل المهتمين والمختصين في مجال البيئة والتنمية في نهاية عرض التقرير.



خ.ب/ع ع



بنا 1204 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/19 - 11 : 03 PM