وكيل الأشغال ووفد من الصندوق السعودي للتنمية يبحثون مشروع توسعة محطة "توبلي" للصرف الصحي

المنامة في 19 أبريل / بنا / إجتمع وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. أحمد عبدالعزيز الخياط مع ممثلين من الصندوق السعودي للتنمية وذلك لمتابعة مشروع توسعة محطة "توبلي" للصرف الصحي الممول من منحة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء أشاد وكيل شؤون الاشغال بالدعم الذي يحظى به عدد من مشاريع وزارة الاشغال في مجالات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين الرياض والمنامة في مختلف مجالات التعاون.



واستعرض وكيل الوزارة الخطة التمويلية المتفق عليها مع الصندوق السعودي والصندوق الكويتي للتنمية، مشيرا الى دور هذه المنحة الكريمة في رفع مستوى خدمات الصرف الصحي حيث سيحقق هذا المشروع الاستراتيجي قفزة نوعية في أداء وعمل مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وسيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي على الخصوص اضافة الى الادارة المستدامة لمخلفات الحمأة بالطرق الأمثل الامر الذي سينعكس إيجابياً على التنمية المستدامة في المملكة.



وفي سياق مشروع توسعة محطة توبلي وهو بتمويل سعودي وكويتي مشترك، أشار وكيل الوزارة لشئون الاشغال الى أن العمل يتضمن كذلك انشاء 4 مباني بتمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية وهي المبنى الاداري لشؤون الصرف الصحي، ومبنى ادارة المحطة، ومبنى الورش، ومبنى المختبر، وأضاف أنه تم الانتهاء من اعداد التصاميم النهائية ووثائق المناقصة من قبل ادارتي مشاريع البناء وهندسة التكاليف، وتم الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات حيث تم طرح المناقصة يوم 7 فبراير 2018 ومن المتوقع اغلاق المناقصة قريباً وتم تكليف إدارة صيانة المباني بالبدء في تنفيذ الأعمال التحضيرية مثل السور الخارجي واللوحة الخارجية لمشروع المبنى الاداري وتقديم طلب إجازة البناء للمباني الأخرى.



وفي هذا الصدد أشاد المهندس محمد بن عبد العزيز الحسين ممثل الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون القائم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالمستوى الفني والتقني في تنفيذ مشاريع الوزارة من حيث الجودة وسرعة الإنجاز، منوهاً الى الاسراع في توقيع العقود والمباشرة في اعمال تنفيذ التوسعة الرابعة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في توبلي، وابدى استعداد الصندوق السعودي للتنمية بتقديم كل العون والمساعدة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لمملكة البحرين، وتذليل اية صعوبات اثناء اعمال التنفيذ لضمان سير العمل وفق الخطة الزمنية للمشروع.



بعدها قدم المهندس زيد محمد الكيلاني مدير المشروع عرضاً عن مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي ومشروع الخدمات الاستشارية والاشراف المصاحب له وهو بتمويل كويتي، وبين بأن مشروع التوسعة يتضمن زيادة الطاقة استيعابية بـ 200,000 متر مكعب باليوم لتصل الى حوالي 400,000 متر مكعب يوميا ، مما يوفر القدرة على معالجة جميع مياه الصرف الصحي الواردة للمحطة بالمعالجة الثنائية والثلاثية.



من جانبها أوضحت المهندسة نزهة عبد الله أبوهندي مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، بأنه يمكن الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة TSE في أعمال الري والتجميل الزراعي.



تجدر الإشارة الى انه تم ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على ائتلاف شركات دبليو تي أي تكنولوجيا المياه وشركة أزميل للمقاولات وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات، وبكلفة 138,134,922.450 مليون دينار، وتشمل الاعمال الانشائية للمحطة وبكلفة 77,885,135.050 مليون دينار (تمويل سعودي وكويتي) ، واعمال التشغيل والصيانة بكلفة (60,249,787.400 مليون دينار) وذلك لمدة عشر سنوات للمحطة القديمة والجديدة، وبتمويل من قبل حكومة مملكة البحرين وستكون مدة التنفيذ خلال (36) شهراً بالإضافة الى شهرين للتشغيل التجريبي للمحطة.



كما تمت ترسية اعمال الخدمات الاستشارية والاشراف على إئتلاف كيو الاستشاريين الدوليين و P2m برلين وبكلفة 2,027,230 دينارا بحرينيا ممولا من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، وستنفذ خلال (36) شهراً بالإضافة الى شهرين للتشغيل التجريبي للمحطة ، ومن المتوقع بدء الاعمال في مايو 2018 والانتهاء في أبريل 2021.



الجدير بالذكر أن وفد الصندوق السعودي للتنمية تكون من م. محمد بن عبدالعزيز الحسين، م. فيصل بن خالد اليحياء، م. مشاري بن عبداللطيف العواد، ومن وزارة الأشغال الآنسة ندى مصطفى مدير إدارة الموارد المالية، م. نزهة بوهندي مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، وعدد من المهندسين بحضور م. حمد المحمود رئيس مشاريع البنية التحتية ممثلاً عن وزارة المالية.







ل.ب/ع ع



بنا 1159 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/19 - 02 : 03 PM