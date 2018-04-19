وفد من ديوان الخدمة المدنية يشارك في مؤتمر الموارد البشرية الدولي بدبي دبي في 19 أبريل / بنا / شارك وفد من ديوان الخدمة المدنية برئاسة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية في فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر الموارد البشرية تحت شعار "مستقبل الموارد البشرية يبدأ اليوم"، والذي أقيم في دبي على مدى يومين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمشاركة 20 متحدثاً وخبيراً دولياً، وبحضور قرابة 500 خبير ومختص في مجال الموارد البشرية.

وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد أن المؤتمر يعد منصة رائدة لتبادل الخبرات كونه يسلط الضوء على أفضل الحلول والخبرات العالمية الناجحة في مجال الموارد البشرية، حيث يتمحور المؤتمر حول أثر التكنلوجيا على التغيير في هذا المجال، وأفضل الممارسات العالمية للموارد البشرية، والمهارات المطلوبة لسوق العمل، كذلك كيفية معالجة القضايا المهمة للحكومات ومؤسسات الدولة، ومعايير تطبيقات الموارد البشرية الذكية، كما قدم المتحدثون والخبراء خلال المؤتمر محاضرات متنوعة حول التناغم الوظيفي وتنمية المهارات القيادية، وأبرز التحديات خلال السنوات المقبلة.



وضم وفد ديوان الخدمة المدنية المشارك في المؤتمر السيد عادل حجي إبراهيم محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء، والسيد عدنان محمد بوجيري مدير إدارة الموارد البشرية والمالية والسيد سند علي الحماد مستشار التطوير الإداري.



أ.أ/ع ع



بنا 1148 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/19 - 14 : 03 PM