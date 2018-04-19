ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في اسطنبول.. الإعلان عن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة المؤتمر في العام المقبل

اسطنبول في 19 ابريل / بنا / ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تجري أعماله في العاصمة التركية أسطنبول، أقيم حفل تضمن الجلسة الانتقالية التي تمّ خلالها تسليط الضوء على الاستعدادات لاستضافة النسخة القادمة من المؤتمر والمزمع إقامتها في مملكة البحرين في 2019، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين لرواد الأعمال بما يدعم التنوع والابتكار ويساهم في بناء اقتصاد حيوي ومستدام.



وأكّد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" في كلمته خلال الحفل أنّ استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في العام القادم يأتي بالتماشي مع توجهات مملكة البحرين في توسيع الاستثمار في ريادة الأعمال عبر تقديم التسهيلات والمبادرات التي من شأنها دعم نمو وتطور البيئة الريادية في المملكة.



وأضاف الدكتور جناحي: "لقد شهدنا في مملكة البحرين العديد من النماذج الريادية الناجحة والتي ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مثالية لجميع المبدعين لإطلاق أعمالهم واتخاذها منصة لهم للانطلاق والتوسع نحو الأسواق الأخرى في المنطقة".



وشارك في الجلسة ممثلون عن الجهات الممثلة لوفد مملكة البحرين بالإضافة إلى صندوق العمل "تمكين"، وهي الجهة المشرفة على تنفيذ الحدث، ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية.



وتطرق المتحدثون إلى واقع ريادة الأعمال في مملكة البحرين والتنوع في المشهد الاقتصادي المدعوم بالإنتاجية والابتكار، إضافة إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية في مملكة البحرين والتي تسهّل على المؤسسات الناشئة إطلاق أعمالها والتوسع فيها وتحقيق الاستدامة التي تعتبر إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 .



خ.ب/ع ع



بنا 1144 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/19 - 47 : 02 PM