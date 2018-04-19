الخيرية الملكية تقيم مهرجاناً عائلياً بمناسبة يوم اليتيم العربي المنامة في 19 أبريل/ بنا / أقامت المؤسسة الخيرية الملكية مهرجان يوم اليتيم في مارينا مانيا، تزامناً مع يوم اليتيم العربي والذي يصادف أول جمعة من شهر أبريل حسب ما أقرته جامعة الدول العربية، بمشاركة 400 شخص من الأسر المناسبة للمؤسسة.

وقضى المشاركون وقتاً عائلياَ وترفيهياً ممتعاً، حيث شارك الجميع في الألعاب الشاطئية والمائية وبركة السباحة واللعب في البحر وفي الرمل وبناء أجمل قلعة، إلى جانب وجود فقرات متنوعة مثل فقرة الساحر والألعاب ورياضة الزومبا وورشة تحضير الكعك والكوكيز والمساج وتصفيف الشعر، بالإضافة إلى الأشغال اليدوية و ركن مهرجان الطعام الذي احتوى على 10 مطاعم ومحلات.



وتأتي احتفالية يوم اليتيم العربي ضمن الرعاية الاجتماعية التي تحرص المؤسسة على توفيرها، حرصاً منها على إسعاد أسرها وإضافة البهجة والسرور لحياتهم، والترويح عن الأسر في مختلف المناسبات.



وتتوجه المؤسسة الخيرية الملكية بالشكر الجزيل للمساهمين في هذه الفعالية وهم: مارينا مانيا، مجموعة شركات نزية، صالون توي نا للمساج التقليدي، Bitez on wheels ورده عتيق، مؤسسة عزيز للتجارة، مصنع ميغا جبس، مخبز كيك بوتيك، ورد الشام للحلويات ودومينوز بيزا.



كما تتوجه المؤسسة بخالص الشكر التقدير إلى وزارة الداخلية متمثلة في خفر السواحل والدفاع المدني وإلى وزارة الصحة، لتوفير جميع الاحتياطات الأمنية والصحية للحفاظ على أسر الخيرية الملكية.









ل.ب/خ.س



بنا 1124 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/19 - 07 : 03 PM