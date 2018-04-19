حميدان: مبادرة "تضامن (1) لذوي الإعاقة وكبار السن" تعكس تطبيق البحرين لمبادئ التكافل الاجتماعي خدمة للفئات المحتاجة

المنامة في 19 ابريل / بنا / نظمت إدارة الأوقاف الجعفرية، تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مبادرة تضامن (1)، لذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار السن، وذلك اليوم الخميس في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات، بحضور رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين آل عصفور، وبمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المنظمات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة.



وتأتي مبادرة التضامن هذه في إطار المبادرات الإنسانية الخيرة التي تعبر عن الشراكة المجتمعية بين أطراف المجتمع وبين الجهات الرسمية والأهلية، حيث بادرت إدارة الأوقاف الجعفرية بتوفير 200 كرسي متحرك بمواصفات تناسب احتياجات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفئة كبار السن، وذلك بهدف الإسهام في تغطية جانب من احتياجاتهم وإعانتهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر سهولة ويسر.



وفي كلمة له خلال الحفل، أشاد حميدان بالمبادرة الإنسانية والمجتمعية من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، بتوفير وتخصيص الكراسي المتحركة للمستفيدين منها، والتي تمثل دعماً ومساندة للعمل الاجتماعي والخيري، وترجمة لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الهدافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتزويد ذوي الإعاقة وكبار السن بالمعينات التي تسهم في تسهيل حياتهم اليومية وإدماجهم في المجتمع.



وأشار الوزير حميدان إلى أن المبادرة تعكس مدى الحرص على تفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية، وتقديم صورة مشرفة عن المسؤولية الوطنية لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع، مؤكداً أن المبادرة أتت لتعزز منظومة المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، واستناداً إلى مبادئ الشريعة والتي تدعو إلى التكافل الاجتماعي، وإلى مبادئ حقوق الإنسان، الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المتخصصة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



من جانبه، أكد سماحة الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين آل عصفور، أن هذه المبادرة تأتي في سياق المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها الأوقاف الجعفرية مع القطاع الحكومي، ممثلاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كواجب وطني، آملاً أن تستمر مثل هذه المبادرات في مجالات أرحب لتقديم خدمات نوعية أوسع تسهم في تلبية الحاجات الماسة والضرورية لذوي العزيمة وكبار السن من ذوي الدخل المحدود.



وأضاف: "ليست هذه المبادرات بغريبة على إدارة الأوقاف الجعفرية، لأنها تأسست جذورها ونبتت بدوافع إنسانية واجتماعية من أهل الإيمان والخير والجود، وأن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل الوقف الخيري وتنميته وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع ومؤسساته بما يجسد مبادئ التراحم والتكافل الاجتماعي والقيم المثالية السامية في ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك المساهمة في مد يد العون والمساعدة للفئات المعوزة والاسهام في التشجيع على تنفيذ المشروعات الخيرية العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الادارة لتعزيز الشراكة المجتمعية في الوقت الذي تشهد فيه الإدارة توسعاً وتطويراً كمياً ونوعياً لخدمة المجتمع ورعاية بيوت الله وإطلاق المبادرات الخيرية والاستثمارية في كافة المجالات وعلى جميع الصعد".



وذكر آل عصفور ان مبادرة تضامن (1) تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنوي الإدارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما انها ضمن سلسلة الدعم المقدم للعديد من الفعاليات الاجتماعية بما في ذلك تقديم الدعم للجمعيات الخيرية من خلال تفعيل الوقف الخيري الموقوف من لدن صاحب العظمة المغفور له بإذن الله تعالى، الأمير الراحل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، طيب الله ثراه، والذي يسهم اليوم بشكل فاعل في دعم أكثر من 500 أسرة معوزة شهرياً، والذي يأتي امتداداً للمبادرات الكريمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الذي يؤكد تجذر الثقافة الوقفية الخيرية ضمن التراث الديني الأصيل لأبناء مملكة البحرين.



من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم على إطلاق هذه المبادرة الداعمة والتي تأتي انسجاماً مع توجهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وتعكس حرص واهتمام الجهات الحكومية والأهلية بهم، باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية، لافتين الى ان التحديات التي يواجهونها كثيرة، ولا شك ان مثل هذه المبادرات من شأنها أن تدعم إمكانيات ذوي العزيمة، بما ينعكس على تعزيز دورهم مجتمعياً، ويعكس صور التكافل الاجتماعي، متطلعين الى دعم بقية الجهات في القطاعين العام والخاص لتفتح الباب لمبادرات أخرى مماثلة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1107 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/19 - 12 : 02 PM