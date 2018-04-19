سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل السفير الهندي المنامة في 19 ابريل / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة السفير ألوك كومار سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.

ورحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الهندي ، مشيداً بمتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وما صلت اليه هذه العلاقات من تقدم وتطور في مختلف المجالات ، منوهاً سموه بما يبذله سفير جمهورية الهند من جهود كبيرة تسهم في توطيد آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/خ.س



بنا 1105 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/19 - 10 : 02 PM