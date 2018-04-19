بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.. المدارس المشاركة في "الحقيبة التوعوية" تنظم فعالية "أسرة مستقرة"

المنامة في 19 ابريل / بنا / نظمت المدارس الاعدادية العامة والخاصة المشاركة في تطبيق الحقيبة التوعوية المدرسية الخاصة بالمجلس الاعلى للمرأة فعالية بعنوان "أسرة آمنة ومستقرة" وذلك في مدرسة النور العالمية بمشاركة مدرسي وطلاب وطالبات المدارس وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الاجتماعية.



وتأتي فعالية "أسرة آمنة ومستقرة" لتسليط الضوء على "الاستقرار الأسري" كأحد مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، حيث يتناول العديد من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة والأسرة من كافة أشكال العنف الأسري، ومن بينها اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب في هذا الإطار.



وتضمنت الفعالية تقديم عدد من الفقرات التي تتناول الاستقرار الأسري وكذلك المسابقات التثقيفية ومعرض للأنشطة الطلابية في إطار تطبيق مفاهيم الحقيبة والتي تم التأكيد من خلالها على أن مفهوم الاستقرار الاسري لا يعني أسرة دون مشكلات، ولكن أسرة لديها القدرة على التعاطي السليم مع هذه المشكلات لحلها والوصول بجميع افرادها الى بر الأمان.



هذا وجرى خلال الفعالية تكريم الطالبة فاطمة فلاح من مدرسة سنابس الاعدادية للبنات لتميز انشطتها في إطار تطبيق مفاهيم الحقيبة.



ويهدف برنامج "الحقيبة التوعوية المدرسية" الذي ينفذ بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم الى نشر الوعي بمفهوم مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي.















م.ف.ق/خ.س



بنا 1029 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/19 - 32 : 01 PM