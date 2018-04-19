معالي القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين‎

المنامة في 19 ابريل / بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم عددا من وحدات قوة دفاع البحرين واستمع معاليه إلى إيجاز عن مراحل التطوير التي تشهدها تلك الوحدات، واطلع معاليه على مراحل سير العمل فيها.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه انطلاقاً من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فإن قوة دفاع البحرين تسخر كافة إمكانياتها لتجهيز أسلحتها ووحداتها وفق المنظومات العسكرية المتطورة، وبرامج الاعداد والتدريب المتقدمة، منوهاً معاليه الى ان قوة الدفاع بما تمتلكه اليوم من إمكانيات بشرية بفضل عطاء وإخلاص رجالها من الضباط وضباط الصف والأفراد، الذين اثبتوا دائماً على تحمل مقتضيات المسؤولية الوطنية من خلال الارتكاز على كفاءتهم وبراعتهم في مختلف التخصصات العسكرية والعلمية، وهم كما نعهدهم دائماً خير من يقوم بهذا الواجب المقدس حيث نذروا أنفسهم فداءً للوطن وعليهم دائماً السير على هذا النهج الذي اختطته قوة دفاع البحرين منذ مراحل التأسيس الأولى.



وفي ختام الزيارة دعا صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع الى بذل كل ما في وسعهم من جهد وعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، معرباً معاليه عن خالص تقديره للجهود الطيبة والملموسة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في مختلف مواقع وميادين البذل المخلص والتضحية الصادقة داخل وخارج البلاد.



خ.ب/خ.س



بنا 1024 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/19 - 26 : 01 PM