الامم المتحدة: المادة الكيميائية المستخدمة في تسميم العميل الروسي عالية النقاء

يويورك في 19 أبريل/ بنا / قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو ان المادة الكيميائية المستخدمة في تسميم العميل المزدوج الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا كانت عالية النقاء.



واوضحت ان التحليلات التي أجرتها مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت صحة نتائج سابقة كانت توصلت إليها بريطانيا، فيما يتعلق بتحديد المادة الكيميائية السامة المستُخدمة في 4 مارس في "سالسبوري"، والتي كانت عالية النقاء.



وأشارت ناكاميتسو، في احاطة لمجلس الامن، إلى وجود هذه المادة الكيميائية السامة في العينات التي جمعها فريق تابع للمنظمة أثناء زيارة قام بها إلى المملكة المتحدة في الفترة من الـ 21 إلى 23 من مارس، موضحة "أثناء عمله، تلقى فريق المساعدة الفنية معلومات عن الظروف الطبية للأفراد الثلاثة المتضررين وقام بجمع عينات دم منهم لإرسالها إلى مختبر المنظمة وتحليلها، بالإضافة إلى هذه الأنشطة، جمع الفريق عينات بيئية من الموقع".



وقالت انه تم الاطلاع على العينات التي جمعتها السلطات البريطانية، لأغراض المقارنة والتحقق من تحليل المملكة المتحدة، وقد لاحظ الفريق أن المادة الكيميائية السامة المعنية كانت عالية النقاء.







و.ش/خ.س



بنا 0943 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/19 - 48 : 12 PM