وكيل وزارة الإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع مستشار السفارة الفرنسية

المنامة في 19 أبريل/ بنا / استقبل سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام في مكتبه اليوم، السيد دومينيك فيليب شاستر مستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين.



وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين، لاسيما في المجال الإعلامي، وبحث آفاق التعاون في قطاعات التدريب وتبادل الأخبار والمعلومات، ونقل الخبرات الفنية والتقنية.







ل.ب/خ.س



بنا 0922 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/04/19 - 25 : 12 PM