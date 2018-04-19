معالي وزير الديوان الملكي يستقبل ويتسلم عددا من الرسائل الأكاديمية

المنامة في 19 أبريل/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه هذا اليوم بالديوان الملكي عددا من الموظفات بالديوان الملكي وهن الشيخة منيرة بنت عبدالله فارس آل خليفة، والآنسة نورة جناحي، والآنسة نور الهدى الجلاس، والآنسة هيا الدوسري، اللاتي تشرفن بإهداء معاليه نسخا من رسائل الماجستير الحاصلات عليها من عدد من الجامعات.



وقد هنأ معالي وزير الديوان الملكي الموظفات بمناسبة حصولهن على هذه الدرجات العلمية، ونوه بالجهود الطيبة التي بذلنها في إعداد هذه الرسائل الأكاديمية في مختلف المجالات، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح.

وأكد معاليه أن المرأة البحرينية قد أثبتت كفاءتها وجدارتها في كافة ميادين العمل، مشيداً بما تقدمه من إسهامات إيجابية وما تقوم به من دور فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.





ل.ب/خ.س



بنا 0905 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/19 - 11 : 12 PM