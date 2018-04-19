أكثر من 160 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

القدس المحتلة في 19 أبريل/ بنا / اقتحم أكثر من 160 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن اقتحامات المستوطنين تتم بلباس تلمودي تقليدي، وسط جولات استفزازية في المسجد يستمعون خلالها الى شروحات حول "الهيكل المزعوم"، ويحاولون أداء شعائر تلمودية علنية في المسجد.



ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها، عبر مواقعها الاعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى، اليوم، لمناسبة ما يسمى ذكرى "استقلال اسرائيل".



وكانت مخابرات وشرطة الاحتلال استبقت هذه الاقتحامات الواسعة باعتقال وإبعاد أحد حراس المسجد يوم أمس، واستدعاء أربعة آخرين، وتهديدهم بالابتعاد عن محيط مجموعات المستوطنين خلال اقتحاماتها، وجولاتها الاستفزازية، في الوقت الذي أدى فيه مستوطنون صلوات تلمودية علنية بمنطقة "باب الرحمة" المغلق.



و.ش/خ.س



بنا 0801 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/19 - 03 : 11 AM