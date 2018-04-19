المجلس الأعلى للقضاء يستقبل طلبة مدرسة الإيمان

المنامة في 19 أبريل/ بنا / استقبلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء طلبة مدرسة الإيمان للبنين، في زيارة ميدانية للمجلس ، تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة في المرحلة الثانوية للاطلاع عن كثب على كل ما يتعلق بدراسة القانون ومعرفة طبيعة العمل في هذا المجال.



وتضمن برنامج الزيارة محاضرة ألقتها المستشارة القانونية في المجلس الأعلى للقضاء الأستاذة فاطمة بطي، تناولت فيها السلطة القضائية وأهميتها واستقلالها، بالإضافة إلى طبيعة عمل المحاكم والإجراءات المتبعة فيها.

وفي ختام الزيارة أعرب المرشد الأكاديمي محمد إسحاق عبدالحميد عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على كل ما لقيه الطلبة من تعاون ومعلومات تثري حصيلتهم المعرفية.





ل.ب/خ.س



بنا 0717 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/19 - 22 : 10 AM