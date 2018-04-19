كاليفورنيا توافق اخيرا على طلب ترامب نشر جنود على حدود المكسيك

لوس انجليس في 19 أبريل/ بنا / وافقت ولاية كاليفورنيا في نهاية المطاف على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط "الحرس الوطني" خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



وتأتي هذه الموفقة بعد ان كان حاكم كاليفورنيا جيري براون رفض "ان يشارك" في نشر الحرس الوطني، لكن براون عاد ليعلن امس في بيان انه "بناء على التزامها مكافحة الاجرام على المستوى الوطني" ستقوم ولاية كاليفورنيا "بحشد عدد من افراد الحرس الوطني يصل الى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الاميركية المكسيكية".



واضاف انه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على تأكيد بان الحكومة الفدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة بأكملها، وأن العسكريين لن يشاركوا في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة او بناء جدار على الحدود.



وكان الرئيس الجمهوري كتب في تغريدة الثلاثاء ان "جيري براون وكاليفورنيا لا يسعيان الى الامن على طول حدودهم الهشة".



وتخوض كاليفورنيا ،معقل الديمقراطيين، والحكومة الاميركية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة بعدما اكد جيري براون خصوصا ان ولايته "ملاذ" للمهاجرين ولن تتعاون مع الشرطة الفدرالية في هذا المجال.





خ.س



بنا 0712 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/19 - 16 : 10 AM