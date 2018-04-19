لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تتحفظ على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

واشنطن في 19 أبريل/ بنا / أبدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي تحفظها على تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" مايك بومبيو وزيرا للخارجية.



وقال زعيم كتلة الديموقراطيين في اللجنة بوب مينينديز انه سيعارض تعيين بومبيو بسبب عدم وجود استراتيجية حول التحديات العالمية الكبرى.



من جهته شن البيت الابيض هجوما قويا تجاه موقف لجنة الشيوخ، واكد السيناتور الجمهوري توم كوتون ان مجلس الشيوخ سيصوت الاسبوع المقبل في جلسة عامة لصالح تعيين بومبيو وزيرا للخارجية.

وقد دافع الرئيس الامريكي شخصيا عن قراره تعيين بومبيو خلفا للوزير السابق ريكس تيلرسون.



ويقول ترامب ان بومبيو رجل "استثنائي ولبق" وسيكون "وزيرا للخارجية عظيما".







و.ش/خ.س



بنا 0655 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/19 - 59 : 09 AM