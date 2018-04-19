الهلال الأحمر الاماراتي يواصل دعمه لقطاع التعليم بالضالع

الضالع في 19 أبريل / بنا/ اعلن الهلال الاحمر الاماراتي انه يواصل بناء بعض المدارس في محافظة الضالع ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية لدعم المجال التعليمي في اليمن.



كما اعلن انه انتهى من أعمال تركيب مظلات لثلاث مدارس في المحافظة، كما ذكرت وكالة انباء الامارات.



ونوه محسن الحنق مدير مكتب التربية في الضالع إلى توقيع الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع محافظ الضالع لتنفيذ مشاريع ضمن "عام زايد 2018 " سيكون للتعليم نصيب كبير منها بهدف صيانة المدارس التي تضررت من حرب الحوثي ضد الشعب اليمني ومقدراته.



وأشار إلى أن " الهلال " سبق وأن أعاد تأهيل 16 مدرسة في المحافظة عام 2016 إلى جانب بناء 3 مدارس و3 مظلات لمدارس خلال العام 2017.



خ.س



بنا 0653 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/19 - 55 : 09 AM