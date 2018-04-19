البحرين تشارك في حلقة العمل التدريبية لمنظمة الصحة العالمية لإعداد خطط الأمن الصحية الوطنية

المنامة في 19 ابريل / بنا / بتوجيهات من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وبمتابعة مستمرة من سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، شارك وفد من مملكة البحرين في حلقة عمل تدريبية نظمتها منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان لإعداد خطط الأمن الصحية الوطنية، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وبحضور سعادة ممثلة منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان تم عقد حلقة العمل لتدريب دول الاقليم حول إعداد خطط عمل الأمن الصحي الوطنية وتقدير تكلفتها؛ والتي استمرت ثلاثة ايام، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون وعدد من دول اقليم الشرق المتوسط ومحاضرين من منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض بالولايات المتحدة الامريكية.





حضر الورشة من جانب مملكة البحرين كل من ضابط اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتورة منى الموسوي، ورئيس مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة الأستاذة أمجاد غانم، ورئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بوزارة الداخلية الأستاذ أحمد حسين، والقائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عباس الحايكي.



وتأتي هذه الحلقة التدريبية مكملة للتقييم الخارجي المشترك الذي يُعد أحد العناصر الأربعة لإطار التقييم والمتابعة للوائح الصحية الدولية؛ والذي يهدف لتقديم المشورة التقنية وتحسين الاستعداد والاستجابة لأحداث الصحة العامة التي قد تُشكل تهديداً على المستويين المحلي أو الدولي وتتلخص مجالات التقييم حسب 19 عنصراً. وقد أجري التقييم الخارجي المشترك في 14 دولة من أصل 23 في إقليم الشرق المتوسط والذي يتفوق عن عدد من الأقاليم الأخرى بمنظمة الصحة العالمية.



وهذه الحلقة التدريبية مكملة للتقييم الخارجي الذي أجرى في مملكة البحرين في سبتمبر 2016م؛ والتي تتضمن تطوير واحتساب تكلفة خطط العمل الوطنية للأمن الصحي للتوصيات الخاصة بالعناصر الـ 19 من توصيات الخبراء للتقييم الخارجي المشترك.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0551 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/19 - 56 : 08 AM