الجيش والمقاومة تدعمهما مقاتلات التحالف يحققون تقدما في الشريجة ويحررون جبال المرخام

تعز في 19 أبريل/ بنا / اعلن الجيش اليمني والمقاومة، احراز تقدم في جبهة الشريجة والراهدة، وان وحدات من اللواء الثاني حزم تمكنت من تحرير سلسلة جبال المرخام الاستراتيجية.



وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية "ان قوات الجيش والمقاومة وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا من تحرير سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز".



وأضاف المصدر ان الجيش تمكن ايضا من تحرير منطقة السحى، وثبرة في حدود منطقة الراهدة ، مشيرا الى ان عملية نوعية نفذتها وحدات من اللواء الثاني حزم أفضت الى تحرير سلسلة جبال المرخام والمناطق المجاورة لها والذي سيمكن الجيش من تحرير منطقة الراهدة.

وكشف النقيب ان مليشيات الحوثي باتت في حالة انهزام حقيقي ولم تعد تقاوم إلا من خلال القصف الهستيري على المناطق المأهولة بالسكان.





خ.س



بنا 0538 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/19 - 41 : 08 AM