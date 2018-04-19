مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة وفيما يلي ابرز العناوين:



/جلالة الملك وسمو ولي العهد يعزيان الرئيسين الأسبقين بوش الأب والابن في وفاة باربارا بوش.

/سمو رئيس الوزراء يدشن كتاب «مجلس الرئيس» ويؤكد: مـجـالـسـنـا أبـواب مـشـرعـة أمـام الـشـعـب.

/برعاية سمو ولي العهد .. 500 مستثمر دولي يجتمعون في البحرين.

/بتوجيهات سمو الأميرة سبيكة تـدشـيـن أكـــبـر مـركـز لـلـمـخـتـبــــرات والـبـحوث الزراعية والبيطرية بالمملكة.

/سمو الشيخ علي بن خليفة يشيد بإسهامات مصرف السلام في تطوير قطاع الاستثمار.

/محافظ الجنوبية: نحرص على تبني المبادرات الخيرية لخدمة المواطنين.

/القــــائــــــد العـــــام يثمـــــن جهــــــود المجــــلس الأعـــلى للصحــة في تطــويــر الخــدمات الصحيــة.

/الشيخة مي تطلع رئيس مركز الاتصال الوطني على برامج الهيئة.

/وزير الإعلام:رؤية متطابقة بين جلالة الملك وخادم الحرمين لمعالجة الملفات الإقليمية والحرص على حماية الأمن القومي العربي.

/وزير العمل: نسبة البحرنة ضمن قطاع التجزئة تصل إلى 40%.

/وزير الكهرباء يشيد بمستوى العلاقات البحرينية اللبنانية.

/«الأعلى للبيئة» يستعرض مع جمعية الصيادين جهود الحفاظ على البيئة البحرية.

/وفد تجارى بحريني في منتدى سراييفو للأعمال وبحث فرص التعاون والعمل المشترك.

/محافظ المحرق: خدمة كبار السن شرف لنا وقلوبنا مفتوحة لهم دائما.

/وزارة الأشغال: انجاز 19 منزلا بشكل كامل وقرب الانتهاء من مشروع إصلاح المنازل المتضررة في بوري.

/مجلس النواب يرحب بنتائج القمة العربية الــ 29 «القدس» في الظهران.

/10 مايو محاكمة المتورطين بتفجير "نفط بوري".

/ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا من تل ابيب الى القدس الشهر المقبل.

/القوات الاماراتية تضبط طائرة ايرانية مفخخة في اليمن.

/مسؤول إيراني يحذر من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية.

/الجمعية الوطنية الكوبية تجتمع لطي صفحة الأخوين كاسترو.

/التحضيرات لقمة ترامب وكيم تتسارع بعد زيارة بومبيو السرية لبيونج يانج.

/انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تركيا 24 يونيو.

/التحضيرات لقمة ترامب وكيم تتسارع بعد زيارة بومبيو السرية لبيونج يانج.

/تزايد الضغط على ماكرون مع اتساع نطاق تظاهرات طلابية وإضراب عمال السكك الحديد.

/الجمعية الوطنية الكوبية تجتمع لطي صفحة الأخوين كاسترو.





و.ش



بنا 0508 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/19 - 21 : 08 AM