الطقس في البحرين: معتدل مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار

|
2018/04/19 - 56 : 07 AM
المنامة في 19 أبريل / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله معتدلا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا وتتحول الى متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد في وقت لاحق خلال الليل.
وحذرت الأرصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 32 مئوية والصغرى 21 مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 25 %.
و.ش
بنا 0452 جمت 19/04/2018
عدد القراءات : 36
اخر تحديث : 2018/04/19 - 56 : 07 AM