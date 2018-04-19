الطقس في البحرين: معتدل مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 19 أبريل / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله معتدلا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا وتتحول الى متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد في وقت لاحق خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 32 مئوية والصغرى 21 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 25 %.



و.ش



بنا 0452 جمت 19/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/19 - 56 : 07 AM