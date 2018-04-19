مصرع شخصين جراء زلزال بقوة 4ر4 درجة وسط إندونيسيا جاكرتا في 18 أبريل/ بنا / لقي شخصان مصرعهما جراء زلزال بلغت قوته 4ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم أجزاء من إقليم جاوة وسط إندونيسيا.



وقال متحدث رسمي " إن 21 شخصاً على الأقل أصيبوا وتضرر أكثر من 300 منزل جراء الزلزال الذي وقع على عمق أربعة كيلومترات ويقع مركزه على بعد 52 كيلومترا شمال منطقة كيبومين".



وأضاف أن حصيلة الضحايا سببها تساقط حطام من منازلهم في منطقة "كاليبينج" بمقاطعة "بانجارنيجارا".





م خ/م.ح.



بنا 2103 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/19 - 32 : 12 AM