سمو ولي العهد يعزي الرئيسين الأسبقين بوش الأب والابن بوفاة باربارا بوش المنامة في 18 أبريل/ بنا / بعث ​صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ​ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس جورج أتش بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ​عبر سموه فيها عن أحر تعازيه وخالص مواساته لفخامته ولأسرته الكريمة بوفاة حرم فخامته السيدة باربارا بوش.







مشيدا سموه حفظه الله في البرقية بمناقب الراحلة وما تمتعت به من مكانة في قلوب الأمريكيين راجيا سموه لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة وللشعب الأمريكي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى فخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته السيدة باربارا بوش متمنيا سموه لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



ن.ع/م.ح.



بنا 1942 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/18 - 50 : 10 PM