قوات الشرطة الباكستانية تصادر كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات شمال غرب البلاد إسلام آباد في 18 أبريل/ بنا / صادرت قوات الشرطة الباكستانية اليوم كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى مدينة "بيشاور" عاصمة إقليم خيبر "بختونخواه" شمال غرب باكستان، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.





وذكر بيان صادر عن مديرية الشرطة في بيشاور أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية قادت قوات الشرطة إلى موقع في أحد أحياء مدينة بيشاور.



وأوضح البيان أن قوات الشرطة صادرت من ذلك الموقع ثلاثة ألغام مضادة للمدرعات، و 3 قذائف صاروخية، و 7 قذائف هاون، و 18 قنبلة موقوتة، و 3 دوائر كهربائية تستخدم في صناعة السترات الناسفة، وقنابل يدوية، وبنادق رشاشة، وذخيرة من أنواع مختلفة مضيفا أن الشرطة تبحث عن شخصين ينتميان إلى منظمة إرهابية قاما بتهريب تلك الأسلحة والمتفجرات إلى مدينة بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.



م خ/م.ح.



بنا 1940 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/18 - 58 : 10 PM