الأمانة العامة لمجلس التعاون تترأس اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية دبي في 18 أبريل/ بنا / ترأس الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري، اليوم الاجتماع الخامس للجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية والاجتماع الثالث لمجلس إدارة هذا المجلس، وذلك في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.







وافتتح العبري الاجتماع بكلمة، شكر فيها دولة الإمارات على استضافتها الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمجلس واحتضان المؤتمر الدولي السابع للغة العربية والذي يقام خلال الفترة 18-21 ابريل 2018، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كما تقدم بخالص الشكر للأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية د. علي بن عبدالله موسى والعاملين معه على جهودهم المضنية في إدارة وتنظيم اعمال المجلس والمؤتمر الدولي السنوي، كما تقدم بخالص الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم في الاجتماعين والمؤتمر.



وقد أشار العبري، في كلمته الافتتاحية الى اهتمام قادة دول مجلس التعاون بالشؤون الخاصة باللغة العربية، وقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون باعتماد وانشاء مركزاً للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في دول المجلس، تحت مظلة الأمانة العامة وإقامته في سلطنة عمان، وتعمل الأمانة العامة حاليا على وضع التصور النهائي لهذا المركز.



وقد تناول اجتماع الجمعية العمومية، مواضيع متابعة أعمال المجلس الدولي للغة العربية، ومن ضمنها التقرير السنوي للأمين العام والذي يتناول متابعة ما تم اتخاذه سابقا من قرارات في الدورة السابقة، والتقرير المالي لحسابات العام 2017، والموازنة المقترحة للعام 2018، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى والمستجدات على جدول الأعمال.



والجدير بالذكر، بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تترأس الجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية خلال هذه الدورة، والتي يشارك في عضويتها العديد من المنظمات الدولية والعربية والجامعات العربية العريقة، والعديد من الكفاءات والشخصيات المرموقة في الشأن الخاص باللغة العربية الكريمة.





ن.ع/م خ/م.ح.



بنا 1827 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/18 - 37 : 09 PM