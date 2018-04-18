سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بإطلاق برنامج استجابة لتطوير قطاع الرياضة والشباب المنامة في 18 أبريل/ بنا / أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ببرنامج "استجابة" الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف تطوير قطاعي الشباب والرياضة في مملكة البحرين.







وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن برنامج استجابة سيكون بمثابة نقطة التحول للتطوير الشامل للرياضة والرياضيين، مشيرا سموه إلى أن هذا البرنامج التطويري يأتي تنفيذا للمشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وأثنى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على الرؤية الجديدة التي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي، موضحا سموه أن برنامج استجابة من شأنه أن يرتقي بالرياضة بشكل أكثر شمولية، وجعل الرياضة وسيلة للترويج عن مملكة البحرين سياحيا، فضلا عن دعم الإقتصاد الوطني من خلال استضافة كبرى الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب.



وقد وجه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة إلى ضرورة التعاون وتقديم كامل الدعم إلى لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة في برنامج استجابة وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



كما شدد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على أن الاتحاد البحريني لكرة السلة سيكون أحد الداعمين والمساندين لإنجاح برنامج استجابة والعمل وفق الخطة التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



وأشار سموه إلى أن هذا البرنامج يأتي متناغما مع رؤية الاتحاد البحريني لكرة السلة بتطوير اللعبة والكوادر الوطنية التي تخدم كرة السلة من لاعبين وإداريين وحكام ومدربين.



ن.ع/م.ح.



بنا 1809 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/18 - 18 : 09 PM