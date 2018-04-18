خليفة بن راشد وخليفة بن علي ينقلان تهاني سمو رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث المنامة في 18 أبريل/ بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه مساء اليوم سعادة السيد سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمقر السفارة البريطانية بالمنامة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاد صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، وبحضور عدد من كبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين.







ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لجلالتها بموفور الصحة العافية وللمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الصديق استمرار التقدم والازدهار.



وأشادا بالمستويات المتقدمة التي يشهدها مستوى التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والذي يجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.



من ناحيته، توجه السفير البريطاني لدى مملكة البحرين بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر لكل ما يعزز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد نماء مستمرا في شتى القطاعات، وأن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالشكل الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.



ن.ع/م.ح.



بنا 1801 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/18 - 16 : 09 PM