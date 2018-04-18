جلالة الملك ينيب سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لحضور احتفال عيد الميلاد الثاني والتسعين لجلالة الملكة اليزابيث الثانية

المنامة في 18 أبريل/ بنا / أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لحضور الاحتفال الذي أقامته سفارة المملكة المتحدة في مملكة البحرين بمناسبة عيد الميلاد الثاني والتسعين لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا.











وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال، قدم سموه التهاني والتبريكات لجلالة الملكة بهذه المناسبة منوهاً بما قدمته جلالتها من جهود كبيرة في خدمة بلدها وما أبدته من دعم للتعاون الدولي مع حلفاء المملكة المتحدة، مشيراً إلى ما تشكله العلاقات البحرينية البريطانية من إحدى الشواهد الإيجابية على ذلك بما تتميز به من قوة وتعاون عالي المستوى تواصل التنامي بوتيرة متسارعة مع بلوغ هذه العلاقات الوطيدة أكثر من مائتي عام من الصداقة والشراكة الوثيقة.



وأكد سموه على أسس الشراكة التاريخية بين المملكتين، اللتين يضمهما تحالف قوي وصداقة وثيقة وتحظى العلاقات الثنائية بينهما الدعم والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا إذ تجمع جلالتيهما قيم عالية من روح المسؤولية والرؤى الحضارية الواعية، منوهاً بالدور الكبير الذي تواصل هذه الشراكة القيام به في الإسهام في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات المشتركة.



وأشار سموه إلى ما شهدته العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين من محطات بارزة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات العسكرية والتعليمية والاقتصاد، فقد شكل افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك لمنشأة الإسناد البحري البريطاني فصلاً جديداً في التعاون العسكري الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ، كما تعاون البلدان في مجال ريادة الأعمال على المستوى العالمي من خلال اطلاق النسخة البحرينية الأولى من برنامج رواد في القصر برعاية سموهما، وعلى صعيد التعاون في المجالات التعليمية فقد دشن سمو دوق يورك مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في مملكة البحرين وجامعة سالفورد مانشستر.



وخلال الحفل الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ألقى سعادة سفير المملكة المتحدة سعادة السيد سايمون مارتين كلمة شكر فيها سموه على حضور الاحتفال بالنيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله، ونوه فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي تجاوزت مدى المائتي عام وتتواصل فيها محطات التعاون الوثيق.



ن.ع/م.ح.



بنا 1923 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/18 - 25 : 10 PM