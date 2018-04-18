سفير مملكة البحرين لدى روسيا يشارك مع سفراء السعودية والإمارات ومصر في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية المنامة في 18 أبريل / بنا / شارك سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الإتحادية مع سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية في الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية الروسية مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الى الشرق الأوسط وأفريقيا.







وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الدول الأربع مع روسيا الإتحادية في مختلف المجالات واستعراض الأوضاع السياسية في المنطقة.



وقد أشاد السيد بوغدانوف بنتائج مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة الظهران السعودية قبل أيام وبمواقف المملكة العربية السعودية في لم الشمل العربي ودعم القضية الفلسطينية، وقال أنه إلتقى بعدد من القادة العرب على هامش القمة وأكد لهم على حرص روسيا على تطوير العلاقات مع العالم العربي.



ويأتي إجتماع السفراء في إطار التنسيق القائم بينهم لشرح مواقف دولهم للمسؤولين في روسيا الاتحادية حول تطورات الوضع في المنطقة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1739 جمت 18/04/2018





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