حفل تخريج إحدى الدورات المتخصصة بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎ المنامة في 18 أبريل/ بنا / أُقيم بقوة دفاع البحرين عصر اليوم، حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات.







وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقيت كلمة بهذه المناسبة، كما قٌدم إيجاز عن الدورة، وقدم الخريجون عدد من التطبيقات العسكرية العملية كالمشاة والمهارات الميدانية التي تم تحصيلها خلال الدورة والتي عكست المستوى الاحترافي الذي يتمتعون به.



وبعد أداء القسم القانوني، قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين، متمنياً للجميع التوفيق.



ن.ع/م.ح.



بنا 1728 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/18 - 35 : 08 PM