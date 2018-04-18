معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة المنامة في 18 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.







ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، مثمناً الجهود الطيبة المبذولة التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني ومقيمي مملكة البحرين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.







ن.ع/خ.أ/م.ح.



بنا 1712 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/18 - 21 : 08 PM