العاهل الاردني يبحث مع الرئيس النمساوي آخر المستجدات الاقليمية والدولية

عمان في 18 أبريل/ بنا / عقد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم مباحثات مع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان المباحثات ركزت على آليات توسيع التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات إقليميا ودوليا.



وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين الأردن والنمسا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الطرفين، استنادا لحل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النمسا والاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة، خاصة وأن النمسا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي.





م خ/م.ح.



بنا 1710 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/18 - 26 : 08 PM