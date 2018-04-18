المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تحكم بالحبس ثلاثة أشهر وتقدر كفالة ٣٠٠ دينار لوقف التنفيذ على أحد المغردين المنامة في 18 أبريل / بنا / صرح رئيس النيابة عبدالرحمن المعاودة القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية ان المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد اصدرت حكمها اليوم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وقدرت كفالة ٣٠٠ دينار لوقف التنفيذ على احد المغردين.







وتخلص الواقعة عن تلقي النيابة العامة عدة شكاوى من مواطنين بشأن قيام احد الاشخاص بنشر تغريدة تسيء لأحد الرموز في طائفتهم على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث استمعت لأقوال بعض الشاكين وتم استجواب المتهم ومواجهته بالتغريدة الثابتة في حسابه وعبارات الاساءة الواردة فيها وتوجيه تهمة اهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى اهل ملة استناداً للمادة 310/2 من قانون العقوبات وامرت بإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي قضت بحكمها سالف البيان.



ن.ع/م.ح.



بنا 1707 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/18 - 22 : 08 PM