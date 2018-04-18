تحقيقا لرؤية وتوجيهات سمو الأميرة سبيكة.. الزراعة تعلن رسميا البدء في انشاء مركز المختبرات والبحوث الزراعية والبيطرية بالقرية الزراعية النموذجية بهورة عالي المنامة في 18 أبريل / بنا / تحقيقا لرؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رئيس المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في استدامة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين من خلال توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات والترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة، أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية رسميا عن البدء في انشاء "مركز المختبرات والبحوث الزراعية والبيطرية" داخل القرية الزراعية النموذجية بهورة عالي كأكبر مركز متخصص من نوعه علي مساحة 1117 متر مربع من طابقين ويدار وفق نظام إلكتروني ذكي، يربط بين مختلف التفاصيل ويرصدها بهدف تجويد الخدمة وضمان مأمونيتها.



وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية أن توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بأنشاء المركز يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن سلامة الغذاء، والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة وان القطاع الزراعي قادر علي ان يصبح اهم محاور الاقتصاد الوطني، لافتا ان مركز المختبرات والبحوث الزراعية والبيطرية هو ثمرة توجيهات ومتابعة ودعم قرينة عاهل البلاد المفدى مصحوبا بتعاون دائم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشريك الاستراتيجي لوكالة الزراعة في كافة الخطط التنموية لازدهار وتطوير البيئة الزراعية بمملكة البحرين.



وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية ان المركز يمثل أكبر توسعة في تاريخ الزراعة حيث انه ينفذ وفقا لأفضل المقاييس والمواصفات العالمية وآخر الابتكارات التقنية الإلكترونية التي وظفت لخدمة البيئة الزراعية من خلال اجراء التجارب التي تخدم القطاع الزراعي بكافة جوانبه وتحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية ضمن منظومة من البنية التحتية الضخمة المتصلة بالمشروع لتعظيم إنتاج وضمان أمان ما يمكن زراعته محلياً، مع المحافظة على مواردنا الطبيعية من التربة والمياه .ونوه ان المركز يعتبر هو الاول في البحرين و يشتمل على جميع المختبرات الزراعية والبيطرية والمواد الغذائية من أصل نباتي وحيواني في نفس المكان، وبالإضافة الى التشخيص والفحوصات يعتبر المركز نواه البحوث الزراعية والبيطرية وبحوث سلامة الغذاء من أصل نباتي وحيواني بمملكة البحرين.



وحول مكونات مركز البحوث والمختبرات الزراعية والبيطرية، أوضح وكيل الزراعة انه يشتمل على مركز مختبرات متكامل يحتوي على جميع الفحوصات التي تساعد في تجنب الاضرار الناتجة من استخدام الأنواع الغير جيدة من الأسمدة ومحسنات التربة، وكذلك دعم البحوث العلمية في طرق الاستزراع والأنسجة لإنتاج الأنواع الجيدة من النخيل، تشخيص الآفات والحشرات التي تصيب النباتات، وكذلك انطلاق البحوث العلمية التي من خلالها يمكن تطوير سبل الوقاية من الأنواع المختلفة من الآفات الي جانب مختبر التربة والأسمدة، ومختبر الأنسجة ومختبر الأمان الغذائي ومختبر الميكروبية الحيوانية ومختبر الطفيليات ومختبر الكيماء الحيوية ومختبر المنتجات العضوية ومختبر علم الطبيعة ومختبر الهندسة الوراثية (DNA).



وتابع وكيل الزراعة والثروة البحرية ان مركز المختبرات والبحوث البيطرية يشمل على فحص عينات المحاجر البيطرية بغرض التأكد من خلو الماشية من أية مخاطر أو أمراض وبائية، كذلك التقصي الحقلي لأمراض القطيع الحيواني، وإجراء فحوصات دورية ضد أي أمراض وبائية بهدف تفادى التصدي للأمراض الوبائية والقيام بتنفيذ برامج المكافحة والوقاية، مضيفا ان المركز يضم أيضا مختبر متخصص في بحوث سلامة الغذاء ويشمل فحص كل المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني من مسببات الأمراض، وكذلك العمل على تحليل المخاطر من خلال الفحوصات الدورية والبحوث بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا وهي فحوصات متبقيات مبيدات او سموم او أدوية او مضادات حيوية في اللحوم والمنتجات الغذائية ويتكون من شقين مختبر الاحياء الدقيقة، ومختبر الكيمياء الحيوية.



وشدد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أن من اهم أهداف المركز عمل الأبحاث الزراعية في المختبرات والمزارع والبيوت المحمية، ومن ثم نقل نتائجها للمزارعين للاستفادة منها كذلك تقديم الخدمات الفنية للقطاع الزراعي "التحاليل المختبرية، التقييم الفني والخدمات الاستشارية، الخدمات التشخيصية وكتابة التوصيات تنمية البيئة العاملة بالمجال الزراعي من خلال عقد الدورات المتخصصة، كاشفا ان المركز يضم مكتبة زراعية الكترونية شاملة تضم كافة الإصدارات الزراعية العالمية لاطلاع العاملين بالمجال البحثي الزراعي علي احدث البحوث العالمية التي تتناسب مع الظروف المناخية لمملكة البحرين والتي من شأنها مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في المجال الزراعي بشقيها النباتي والحيواني سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي أو الدولي ومدها بمختلف مصادر المعلومات الزراعية وغير الزراعية ذات الصلة، كما سيتم تزويدها بكافة الأساليب الالكترونية الحديثة، بالإضافة إلى الطاقم الفني المتخصص والمؤهل.







ن.ع/م.ح.



بنا 1703 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/18 - 42 : 09 PM