مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون صلوات تلمودية القدس المحتلة في 18 أبريل / بنا / أدى مستوطنون يهود اليوم صلوات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة "المغلق" داخل المسجد الأقصى المبارك، في حين واصل أعداد منهم اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.







وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "ان قوات الاحتلال الاسرائيلية مارست المزيد من الضغوط اليوم على حراس المسجد الأقصى، واعتقلت أحدهم، فضلا عن اخضاع عدد منهم للتفتيش والتدقيق بهوياتهم قبل السماح لهم بالدخول الى عملهم عند بابي حطة والأسباط، وذلك لمنعهم من الاقتراب من المستوطنين أو محاولة منعهم أداء طقوسهم في المسجد.



وأشارت الى أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد اليوم بلباسها التلمودي التقليدي، وتضم عددا من غلاة المتطرفين الذين ينشطون في الترويج لمخطط بناء "الهيكل المزعوم".



م خ/م.ح.



بنا 1605 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/18 - 11 : 07 PM