جلالة الملك المفدى يعزي الرئيسين الأسبقين بوش الأب والابن بوفاة باربارا بوش المنامة في 18 أبريل/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس جورج أتش بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها جلالته فيها خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسرته الكريمة بوفاة حرم فخامته السيدة باربارا بوش.







مستذكرا جلالته حفظه الله ورعاه في البرقية سيرة الراحلة وما امتازت به من مودة وتقدير فائق لدى أفراد الشعب الأمريكي متمنيا جلالته رعاه الله لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة وللشعب الأمريكي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث جلالته حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى فخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها جلالته عن صادق تعازيه وخالص مواساته بوفاة والدته السيدة باربارا بوش متمنيا جلالته لها الرحمة ولفخامته وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



ن.ع/م.ح.



بنا 1536 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/18 - 42 : 06 PM