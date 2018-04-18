استقبل رئيس مجلس إدارة مصرف السلام.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله: السياسات الحكومية وجاهزية البنوك أهلت البحرين لتبوء مكانة مرموقة في القطاع المصرفي المنامة في 18 أبريل/ بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء "أن تطبيق الحكومة الموقرة لسياسات نقدية ومالية منسجمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية من جهة، وجاهزية البنية التحتية المتطورة للبنوك والمصارف العاملة في البحرين من جهة أخرى، أهلت المملكة لتتبوأ مكانة مرموقة على صعيد المنطقة بوصفها مركزاً مالياً رائداً ومتقدما".





وأثنى معاليه في هذا الصدد على الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك والمصارف المحلية في تقديم خدمات التجزئة الموجهة للأفراد والتي تمكنهم من تلبية كافة متطلباتهم ومستلزماتهم، إلى جانب دورها في تعزيز القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها محركاً رئيسياً لعجلة التنمية في مملكة البحرين.



جاء ذلك لدى استقبال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية هذا اليوم الاربعاء سعادة السيد خليفة بطي بن عمير المهيري، رئيس مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين ورئيس مجلس إدارة مصرف الطاقة الأول، بحضور عدد من المسؤولين في كلا المصرفين.



وخلال الاستقبال، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن تهانيه بمناسبة انتخاب السيد المهيري رئيساً لمجلس إدارة مصرف السلام – البحرين مؤخراً، متمنياً معاليه للمصرف ولجميع العاملين فيه كل التوفيق والنجاح في تحقيق الرؤى والأهداف والرسالة التي يصبون جميعاً لتحقيقها. كما استمع معاليه إلى شرح موجز حول الخطط الحالية والمستقبلية التي يعتزم مصرف السلام تنفيذها داخلياً وخارجياً.



من جانبه، تقدم السيد خليفة بطي بن عمير المهيري بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على تفضله باستقباله وكبار المسؤولين من كلا المصرفين، مؤكداً سعادته أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يشهد نقلات نوعية ويتطلع بعين واعدة وواثقة نحو المستقبل بفضل الدعم والاهتمام الذي يحظى به.



ن.ع/خ.أ/م.ح.



بنا 1531 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/18 - 41 : 06 PM