خلال اجتماع سموه برئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد حرص المحافظة على تبني المبادرات الخيرية التي تصب في خدمة المواطنين المنامة في 18 أبريل / بنا / اجتمع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس الأوقاف السنية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة الجنوبية.



وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية برئيس الأوقاف السنية، مشيداً بما يبذله مجلس إدارة الأوقاف السنية من جهود واضحة وملموسة في سبيل خدمة بيوت الله عز وجل ودور العبادة والمشاريع الوقفية ورعايتها بما يتناسب مع عظم دورها لخدمة المجتمع، مستعرضاً سموه أبرز المبادرات الخيرية التي تبنتها المحافظة الجنوبية كصيانة مقبرة الرفاع الغربي القديمة بالإضافة إلى المشاريع الخيرية الوقفية التي تسعى المحافظة الجنوبية إلى تنفيذها في حديقة ام غويفة وحديقة البوكوارة نظراً لمكانتهما ورمزيتهما التاريخية بالإضافة إلى تناول أخر مستجدات ما تم بشأن مراحل مشروع قاعة مقبرة الزلاق.



كما استعرض سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أبرز الفعاليات والمشاريع والمبادرات الخيرية التي ستطلقها المحافظة الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى نشر القيم الصالحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية وإحياء الصدقات والتي تأتي انطلاقا من الأهداف الخيرية التي تسعى المحافظة الجنوبية إلى تنفيذها مؤكداً سموه على أهمية رعاية ودعم العمل الخيري لما يمثله من قيمة إنسانية في البذل والعطاء في المجتمع البحريني.



كما اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على أهم المشاريع التي يقوم مجلس إدارة الأوقاف السنية على تنفيذها في نطاق المحافظة والتي تنوعت ما بين انشاء عدداً من الجوامع والمساجد بالإضافة إلى صيانة بعض الأوقاف الخيرية وأهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال هذه الفترة وكيفية استثمار الوقف بما يعود بالنفع على تنمية المجتمع.



ومن جانبه أعرب فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس الأوقاف السنية عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على دعمه المتواصل ورعايته المستمرة لمجلس الأوقاف السنية مشيراً بأن هذا الدعم يأتي تأكيداً على الخصال الحميدة التي جُبل عليها سموه وتأكيداً لدور سموه في نشر قيم الخير والتراحم بين أبناء المجتمع معرباً عن استعداد مجلس إدارة الأوقاف السنية لزيادة أواصر التعاون و التنسيق المشترك مع المحافظة الجنوبية بما يكفل تطور ونماء المجتمع وازدهاره.





ن.ع/م خ/م.ح.



بنا 1514 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/18 - 40 : 06 PM