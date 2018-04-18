السفير الأمريكي: العلاقات البحرينية الامريكية من أقدم وأوثق العلاقات في المنطقة المنامة في 18 ابريل / بنا / أكد سعادة السيد جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى المملكة أن العلاقات البحرينية الأمريكية هي من أقدم وأوثق العلاقات في المنطقة.



وقال خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال السفارة الامريكية في المملكة بذكرى استقلال الولايات المتحدة الذي يصادف الرابع من يوليو القادم، وحضرها سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية إن بداية هذه العلاقات كانت بتأسيس أول مستشفى للإرسالية الامريكية في البحرين، مشيرا الى قوة العلاقة الأزلية بين البلدين والشعبين الصديقين.



وتوجه السفير الأمريكي لدى المملكة بالشكر والتقدير نيابة عن حكومة بلاده والجالية الامريكية المقيمة في مملكة البحرين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله، على دعمهم المستمر للعلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، كما تقدم بالشكر لسعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ومعالي وزير الخارجية لحضورهما الأمسية.



وأضاف السفير جاستن سيبيريل: "ترجع العلاقات للمهندسين والفنيين البحرينيين والأمريكيين الذين تعاونوا في تطوير موارد الطاقة الغنية في البحرين، ونتطلع لتحقيق التعاون بعد الاكتشاف البحريني لحقل النفط".



وقال: "مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وقفتا جنباً إلى جنب في مواجهة التهديدات الخارجية وتمكنوا من تحويل هذه المنطقة إلى واحدة من أكثر المناطق المتطورة والمزدهرة في العالم، وأن العلاقة بين البلدين قائمة على الالتزام بأمن هذه المنطقة الحيوية، وبسط السلام والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حيث استضافت البحرين البحرية الأمريكية على مدى 70 عاماً، وعاشت أجيال منهم وعائلاتهم وكأنهم في بلدهم".



ع م



خ.ب/ع ع



بنا 1429 جمت 18/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/18 - 35 : 05 PM